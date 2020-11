Praha a Brno mají mnohem méně nakažených než kraje

Praha má podle ministerstva zdravotnictví v kumulativním přehledu za sedm dní 410 covid pozitivních na 100 tisíc obyvatel. Taková jsou data ke středečnímu odpoledni.

Praha-západ pak má 469 a Praha-východ lehce přes 520 nakažených, ale např. Benešov hlásí 862 nakažených na stejný počet obyvatel.

Brno město má dokonce jen 379 a Brno venkov 467 covid pozitivních na sto tisíc lidí. Uherské Hradiště skoro 900, Zlín i Vsetín kolem 800.

„Myslím si, že tady hrají roli dvě věci. Jednak na jaře byli Pražané i Brňané víc promoření. A tu zkušenost s šířením nemoci si přenesli i na podzim. Tedy troufl bych si říct, že to lépe umějí. Mají v boji s nákazou větší zkušenosti a jsou možná i zodpovědnější. Lidé v ostatních krajích neměli před nemocí takový respekt,“ řekl Právu Jiří Beneš, přednosta 3. lékařské fakulty UK a Kliniky infekčních nemocí v Nemocnici na Bulovce.

„Dalším důvodem by mohlo být zavedení povinnosti nošení roušek v MHD. Ve velkých městech lidé pochopitelně mnohem častěji využívají hromadnou dopravu,“ uvedl Beneš

„Roušky nosili, a tím se jim i nebezpečí šíření připomínalo. Tento rozdíl byl znát i po zavedení opatření celoplošných, kdy jsem o víkendu s rodinou odjížděl mimo Prahu, kde roušky lidé nenosili, na rozdíl od Pražanů. Ve městech se lidé obecně víc báli. Na venkově měli dlouho pocit, že se jim nic nestane,“ dodal Beneš.

Prý se nakazili v práci

V Karlovarském kraji je na tom bylo podle covidové mapy v pondělí nejhůře Královské Poříčí na Sokolovsku, kde bylo evidováno 47 nakažených. Při 789 v obci žijících obyvatelích to znamená, že v přepočtu na sto tisíc obyvatel je v Královském Poříčí na šest tisíc nakažených.

„Ono je to zavádějící, protože my tu máme pečovatelský dům, a já si myslím, že je to z větší části tam. Jinak si to vysvětlit neumím,“ uvedl starosta obce Michal Kováč (nez.).

„Je tady taky spousta pendlerů, kteří jezdí do Německa, ale že bychom tady dělali něco nekalého, to si nemyslím,“ pokračoval Kováč. „Osobně si myslím, že se proti tomu nedá dost dobře ochránit, protože to může člověk chytit v obchodním domě a podobně. Ať se lidé chrání, nosí roušky,“ dodal starosta.

Vedení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Královském Poříčí se k záležitosti nechtělo vyjad­řovat. Přeštice v Plzeňském kraji měly mít podle covidové mapy za minulý týden přírůstek okolo 160 nových nakažených. Celkem by tak mělo být ve městě 183 nakažených. To si ale starosta města Karel Naxera (TOP 09) neumí vysvětlit.

„Sice jsme měli několik lidí pozitivních a několik lidí v karanténě, ale takový nárůst nechápu,“ řekl starosta s tím, že lidé se chovají velmi disciplinovaně. „Nevím o žádném porušování pravidel, jako jsou otevřené restaurace či hospody,“ dodal Naxera.

Mezi obce s nejvíce nakaženými při přepočtu na 100 tisíc obyvatel v Moravskoslezském kraji patří nejvýchodnější vesnice v ČR Bukovec na Třinecku. Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v pondělí v obci s 1384 obyvateli nakaženo 50 lidí, což dělá 3612,7 na 100 tisíc obyvatel. Kde se lidé nakazili, není jasné. Nejpravděpodobnější je tzv. komunitní přenos.

„Žádné akce se neorganizují, kostely jsou zavřené, takže je to asi otázka vývoje,“ myslí si starostka Monika Czepczorová (Pro Bukovec).

K obcím, které jsou momentálně nejvíce postižené koronavirem v Olomouckém kraji, patří Paseka, jež má zhruba dvanáct set obyvatel, z nich je nakažených 114.

„Těžko říct, co je příčinou. Na to mám sama málo informací,“ řekla Právu starostka Paseky Lenka Niessnerová (SNK).