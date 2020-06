Pozor na meningokoka, varují v létě lékaři

Nejúčinnější prevencí proti meningokoku je očkování. Od 1. května letošního roku mohou rodiče nechat zdarma očkovat své děti proti meningokoku skupiny B, pokud je očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a proti meningokokům skupiny A, C, W a Y děti ve druhém roce života (1 dávka od 12. do 23. měsíce věku). Ostatním věkovým kategoriím přispívají na očkování zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů.

Česká vakcionologická společnost ho doporučuje především malým dětem do čtyř let věku a dospívajícím a mladým dospělým – přibližně od 13 do 25 let. „V současnosti jsou na trhu vakcíny pokrývající nejčastěji se vyskytující séroskupiny meningokoka. Jedny vakcíny pokrývají séroskupiny A, C, W a Y a druhé vakcíny pokrývají séroskupinu B. Pro co nejširší ochranu doporučujeme kombinaci obou typů vakcín,“ říká Křížová. Očkování oběma vakcínami může proběhnout současně nebo s odstupem 14 dnů.