Pozor, budeme pálit! Jablonecká Eiffelovka poté padla k zemi

Samotný pád komína trval zhruba patnáct vteřin. K zemi ho poslalo 72 kilogramů trhaviny rozmístěné do 250 vrtů. Komín se zřítil na zbytky budov v již nevyužívaném teplárenském areálu. „Budovy by stejně jako komín čekala demolice a takto ještě posloužily k utlumení dopadové energie komínu,“ vysvětlil střelmistr.

S výsledkem odstřelu byl spokojený. „Dopadlo to výborně,“ řekl Právu chvíli poté, co koordinační tým odstřelu uvolnil ochranné pásmo a povolil lidem, aby se na trosky monolitu mohli přijít podívat.

„Synovi je pět let, mysleli jsme, že to pro něj bude zážitek, proto jsme se přišli podívat,“ řekl Právu Miroslav Koleda, jeden z přihlížejících. „Líbilo se mi to a chtěl bych to vidět ještě jednou,“ zhodnotil zážitek z odstřelu Koledův syn.