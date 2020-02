Povinnou maturitní matematiku nerušit, ale opět odložit, navrhují poslanci

Podle pozměňovacího návrhu by v roce 2023 maturovali studenti všech maturitních oborů. Výjimka by zřejmě zůstala pro zdravotnické, sociální a umělecké obory, kde by mohli studenti i nadále volit mezi matematikou a cizím jazykem. Podle informací Práva není z dokumentu šťastný ministr školství. Plaga zdůvodňoval zrušení povinné maturity z matematiky obavami, že už nyní vysoká čísla v propadovosti se ještě navýší. Podle něj jej třeba změnit výuku matematiky tak, aby se z tradičního strašáka stal studentům přijatelný předmět, který rozvíjí jejich schopnosti.

To by ale vyžadovalo kromě jiného i změnu rámcových vzdělávacích programů, upravit požadavky na znalosti, což by se časem promítlo i na podobě maturitních úkolů. I tyto změny by si podle Plagy vyžádaly osm až deset let na to, aby mohla být maturita z matematiky povinná.