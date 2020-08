Povinnou distanční výuku i možnost volit z auta pro lidi v karanténě schválila vláda

Pokud se kvůli koronaviru opět uzavřou školy, budou se muset žáci povinně účastnit distanční výuky. Počítá s tím návrh zákona ministra školství Roberta Plagy (za ANO), který zavádí distanční výuku do školského zákona. To v pondělí schválila vláda. Kabinet podpořil také tři alternativy, díky kterým by mohli volit i lidé v karanténě.