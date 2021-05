Pospíšila sesadili z čela zastupitelů Spojených sil pro Prahu

„Byl jsem odvolaný o jeden hlas v tajné volbě. Nejsem zhrzený. Plně to respektuji jako rozhodnutí svých kolegů. Samozřejmě mě to lidsky mrzí, protože jsem Spojené síly pro Prahu spolu s Hanou Marvanovou vytvářel,“ řekl Novinkám těsně po hlasování v klubu v momentě, kdy schůze nadále probíhala.

„Holt nebudu předseda klubu, a tak se nebudu účastnit koaličních jednání a schůze s primátorem (Zdeněk Hřib za Piráty). Respektuji to, ale nejsem ten, kdo by utíkal z boje, nejsem uražený,“ doplnil.

Pospíšil v současnosti působí také jako europoslanec za TOP 09. V roce 2018 byl lídrem kandidátky Spojené síly pro Prahu (TOP 09, Starostové, KDU-ČSL, LES a Demokraté Jana Kasla) ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy, koalice skončila na čtvrtém místě se ziskem 16,29 procenta hlasu a ziskem 13 mandátů a vytvořila pražskou koalici s Piráty a hnutím Praha sobě.

Pokud jde o důvody, odmítá, že by neplnil své úkoly jako předseda klubu, jak mu někteří dlouhodobě vyčítali. „To jsem považoval za zástupné. Pokud se podíváte na moji účast na zastupitelstvech či koaličních jednáních, vždy jsem všude byl. Považuji to za politický boj. A dále to rozebírat nechci, nikoli protože bych neměl argumenty, nýbrž proto, že nechci poškozovat TOP 09 před volbami,“ uvedl.