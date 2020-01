Poslední Kuberův projev: Bez šály jsem mrtvý, vtipkoval

„Nachodil jsem tady na kongresu 9885 kroků, což je sedm a půl kilometru. Bohužel mi zřejmě opět vyhřezne plotna, ale já to nějak přežiju,“ vtipkoval Kubera. „Kdybych neměl tady tu šálu, tak už jsem mrtvý,“ řekl. Byla mu prý totiž zima.

„Stačí vyrazit do regionů, méně se věnovat Twitteru, Facebooku a mluvit s lidmi z očí do očí. Ne Facebook, ne Twitter, ale osobní styk s lidmi, vysvětlování věcí, aby nevěřili tomu, co řekne pan premiér,“ doporučoval ve svém posledním projevu Kubera.