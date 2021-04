Poslanci řeší volební zákon

Novela pravděpodobně ponechá 14 volebních krajů, úspěšnější strany by měly být při rozdělování mandátů mírně zvýhodněny. Nově by koalicím dvou uskupení stačilo získat aspoň osm procent hlasů, vícečetným koalicím 11 procent.

Koalice stran a hnutí se tak do dolní komory dostanou snáze než v minulosti. Vyplývá to z úprav, které navrhl jako kompromisní předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), a jejichž schválení doporučil ústavně-právní výbor. Panuje na nich tedy širší shoda stran.

Výbor naopak odmítl návrh jeho předsedy Marka Bendy (ODS), podle něhož by o obsazení části poslaneckých křesel rozhodovali po volbách předsedové stran. Piráti to označili za protiústavní s tím, že by se jednalo o „návrh do devadesátých let“. To však Benda odmítl.