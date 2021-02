Poslanci projednají očekávaný pandemický zákon a rozpočet

Návrh pandemického zákona, po němž dlouhodobě volá opozice, protože by jeho přijetí umožnilo udržet a vyhlašovat protiepidemická opatření bez potřeby nouzového stavu, se do dolní komory parlamentu dostává po měsících naléhání opozičních stran i hejtmanů.

Podle připravovaného pandemického zákona by vláda i bez nouzového stavu mohla zavírat obchody a služby, omezovat veřejnou dopravu a hromadné akce, rušit výuku na vysokých školách nebo zakazovat návštěvy v nemocnicích a sociálních zařízeních. Zákon by umožnil vládě i snadněji povolávat armádu na výpomoc do nemocnic.