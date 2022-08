Porosty v Českém Švýcarsku se obnoví spontánně

Jedná se o velice zjednodušené vnímání reality. Při bližším pohledu na požářiště v žádném případě nelze říci, že by vždy hořelo více tam, kde byly stojící či ležící souše, nebo třeba vždy méně tam, kde byly holiny po zásazích proti kůrovci. Šíření a intenzitu požáru ovlivňova­la řada jiných faktorů, jako sucho, množství organické hmoty v hrabance nebo směr větru.

Z dlouhodobého pohledu je potřeba umožnit změnu druhové skladby lesů tak, aby méně napomáhaly šíření ohně. To ukázaly třeba bukové porosty na současném požářišti, které postup ohně výrazně zpomalovaly. V obcích a osadách se musí také nacházet funkční zdroje vody na hašení. A neustále je třeba také apelovat na individuální odpovědnost návštěvníků lesů. Les nezačne hořet sám od sebe.

Ne, při daném rozsahu požáru to ještě potrvá. Na mnoho míst se však naši pracovníci ještě nedostali.

Obnova proběhne nejspíš velmi podobně, jako tomu bylo u Jetřichovic po požáru v roce 2006. Porosty se obnoví spontánně, tento přírodní proces již viditelně začíná. Pokud se do procesu bude nějakým způsobem zasahovat, pak opět v blízkosti turistických cest, v oblasti lidských sídel či v koridorech, jejichž úkolem bude prevence šíření případných budoucích požárů. Tam by mohly být provedeny výsadby požárně odolnějších dřevin.

Přírodní procesy obnovu na převážné ploše zajistí dobře a levně. Naopak řízené zalesňování celé oblasti by bylo nákladné a omezeně funkční, odsoudilo by toto území k dlouhodobé lesnické péči za účelem udržení výsadeb ve vitálním stavu.

Obnova provozu na komunikaci z Hřenska do Mezní Louky, kde bude potřeba pokácet stromy narušené požárem. Provádějí se i prohlídky vysokozátěžových bariér nad obcí Hřensko, jejichž kotvení je na některých místech požárem destabilizované. A samozřejmě bude nutné zkontrolovat bezpečnost turistických cest k Pravčické bráně a v soutěskách Kamenice. I zde bude potřeba pokácet ohněm narušené stromy a zajistit bezpečnost skalních svahů.

Hřensko chce pro turisty obnovit soutěsky do konce září

Hřensko chce pro turisty obnovit soutěsky do konce září Cestování

Silnice z Hřenska do Mezní Louky by se mohla otevřít řekněme do konce srpna. U turistických cest bude záležet na rozsahu nutných prací.