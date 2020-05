Porodnictví 21. století. U Apolináře by mělo vzniknout centrum za dvě miliardy

Centrum porodní asistence, které porodnice plánuje postavit, má umožňovat přirozenější porod bez nutné přítomnosti lékaře. Ten bude ale okamžitě k dispozici, pokud by se porod zkomplikoval, což se podle odborníků stává asi ve třetině případů.

Rodiče by také měli mít možnost mít nedonošené děti stále u sebe, což není doposud možné.

„Jde o to, že se vytvoří péče o nedonošence, kde mohou být i rodiče,“ doplnil ho přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Alois Martan, podle nějž půjde o první takové centrum v Česku.

Babiš uvedl, že výsledky českých porodníků jsou špičkové. „Máme skvělé výsledky. Je proto potřeba postavit centrum porodní asistence 21. století. Naše maminky si to zaslouží. Má to prospěch pro celou společnost,” poznamenal premiér, který v minulosti jako podnikatel investoval prostřednictvím fondu do reprodukčních klinik.