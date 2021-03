Poodří je plné sběračů medvědího česneku

„Tady se to ještě může,“ uklidňovala mladíka další sběračka. „Nesmí se to až tam dál, jak je Polanská niva. Chodím každý rok, tak to vím. Dávám si na to pozor. Dnes jsem vzala i vnoučky. Upeču jim štrúdl s medvědím česnekem, dám ho do polívky a něco i zamrazím,“ líčila seniorka Jarmila z Ostravy-Hrabůvky.