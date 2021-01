Polovina hospitalizovaných s covidem přijde na nákazu až v nemocnici

Aktuálně je v nemocnicích 7001 pacientů s covidem, těžší průběh má zhruba tisícovka z nich. Podíl hospitalizovaných pacientů, u kterých se na covid přišlo až v nemocnici, činí ve čtrnáctidenním průměru přibližně 54 procent, tedy více než polovinu lidí mířících do zdravotnických zařízení s nějakými problémy.

Pozitivita testů za poslední týden se průměrně pohybovala okolo hodnoty 40 procent, v úterý to bylo 41 procent. Lze tak do jisté míry předpokládat, že kdyby byl PES i nadále počítán podle staré metodiky s tímto parametrem, hodnota indexu rizika by mohla být o trochu nižší.