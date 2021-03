Politologové: Do voleb je daleko, Babiš může opět posílit

„Koalici SPOLU volí živnostníci. Oni by v danou chvíli chtěli radikálnější postup vůči vládě, kterou nedokáže koalice naplnit. Také ztotožnění voličů, hlavně těch lidoveckých, není s projektem největší. Jsou tam prostě voliči, kteří to nevydýchali,” řekl Novinkám politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček.

Podle posledního modelu společnosti Kantar by se vítězi voleb stali právě Piráti spolu se STAN. Podle modelu by koalice získala 34 procent hlasů. Druhé hnutí ANO by mělo 22 procent. Třetí by skončila koalice SPOLU se ziskem 17,5 procenta.