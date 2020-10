Politologové brání Hamáčka, za debakl ČSSD může i Sobotka

„Mrzí mě to, protože musím říct, že předseda Hamáček se zachoval velmi korektně. V televizních debatách mě nepodrazil. Chtěl bych mu oficiálně poděkovat, i když mu to možná v rámci ČSSD budou vyčítat,” prohlásil v nedělním povolebním rozhovoru pro Blesk premiér Andrej Babiš (ANO).

„Nechtěl bych panu předsedovi Hamáčkovi křivdit, myslím, že není servilní. V debatách se jednoznačně ukazovat rozdíl mezi Babišem a Hamáčkem. To, že s ním nešel do přímé konfrontace, bych mu nezazlíval, protože jsou koaliční partneři. Voliči navíc také neocení někoho, kdo ve vládě neustále okopává svému partnerovi kotníky,” míní politolog a vedoucí Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Lebeda.

Podle Lebedy tomu brání hlavně fakt, že po této první vládní zkušenosti šla ČSSD znovu do koalice s ANO. „Strana se od té doby nezvedla, což je do značné míry způsobeno tím, že je znovu ve vládě. Nemají k tomu příležitost,” míní Lebeda.

„Místo toho, aby se ČSSD snažila ty voliče, které jí ANO přebralo, získat zpátky, tak v podstatě akorát pomáhá ANO realizovat levicovou politiku. Ten volič je totiž spokojený s tím, že se realizuje sociální politika, kterou chce, a pro něj je to zásluhou vlády Andreje Babiše. I přestože k řadě věcí přispěje sama ČSSD, tak to pro něj není dostatečný motiv k tomu, aby tu stranu znovu začal volit,” nastínil Lebeda, který se zároveň vymezil vůči slovům premiéra, že voliče ČSSD nepřetáhlo ANO, ale prý Piráti a SPD.

Podle Lebedy by strana měla před parlamentními volbami, které se konají příští rok, zvážit vystoupení z vládní koalice, aby se pokusila zlepšit své postavení u voličů. „Bylo by logické, kdyby se ČSSD pokusila z vlády vystoupit, například kvůli nedostatečné sociální politice. Obávám se ale, že k tomu jim hnutí ANO nedá příležitost, protože ANO rozdává peníze, kde může, za cenu obrovského státního dluhu,” uvedl Lebeda.

Šaradín je v tomto střídmější a netroufá si odhadnout, zda sociálním demokratům vstup do vlády uškodil. „Je obtížné říct, jestli ČSSD vstup do vlády uškodil, protože když se podíváte třeba na TOP 09 či KDU-ČSL, tak to volební jádro je pod 5 procenty, možná by v té situaci byla i ČSSD,” řekl Novinkám.