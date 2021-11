Politolog: Havlovská zahraniční politika nové vlády nahradí tu pročínskou

Jednoznačně můžeme očekávat – a to je v tom dokumentu explicitně řečeno – návrat k havlovské zahraniční politice. A tudíž odklon od politiky, jejímž hlavním autorem byl diplomat a vysokoškolský pedagog Petr Drulák, který Česko nasměroval k ekonomizující politice vůči mocnostem jako je Čína. Ta je několikrát zmiňována ve strategických vládních materiálech od roku 2015. A jak bylo vidět, tak se tím dosavadní vlády řídily. To je, myslím, zcela nejzásadnější sdělení.

Teď to vypadá, že by Trojmoří mohlo mít smysl, ale uvidíme, zda přežije vládu Práva a spravedlnosti.

To bude velký úkol pro novou vládu. Je to velký úkol pro budoucího premiéra Fialu, jak se zhostí konsolidace české zahraniční politiky.

S tím souvisí i otázka posílení ministerstva o jednotlivé gesce, o které se v průběhu let nechalo připravit, ať už to jsou společné vztahy s Ruskem nebo vztahy s EU, které přešly pod Úřad vlády. Musí dojít k nápravě a je velký úkol pro novou vládu, abychom byli srozumitelní. Myslím, že si zástupci koalic velmi dobře uvědomují, jaký je na ně v tomto ohledu kladen nárok.

Co se týče nadcházejícího předsednictví, řeknu to jednoduše. V porovnání s rozpočty na jiná předsednictví od srovnatelně velkých států jsme podfinancováni. Se současným rozpočtem si nemůžeme například dovolit takových počet kariérních diplomatů, jaký bychom potřebovali. Nemůžeme si dovolit zasedání v takové kvalitě, v jaké by mělo standardně a bez problémů proběhnout. Zdá se mi, že se stále spoléhá na to, že to nakonec nějak uděláme.