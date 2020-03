Politici uctili památku Tomáše Garrigue Masaryka. Narodil se před 170 lety

Tomáš Garrigue Masaryk, v letech 1918 až 1935 první prezident Československa, začal do Lán jako hlava státu jezdit od roku 1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta Československé republiky už v roce 1919. Masaryk zemřel na lánském zámku 14. září 1937 ve věku 87 let. Bylo to skoro dva roky poté, co na prezidentský úřad ze zdravotních důvodů abdikoval. V Lánech je pohřben, stejně jako jeho manželka Charlotta, syn Jan a dcera Alice.