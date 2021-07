Policisté a hasiči zatím odměny za covid nedostali

S oceněním souhlasí také premiér Andrej Babiš (ANO). „Paní ministryně Schillerová by měla tu miliardu najít. Určitě si to zaslouží,“ řekl Právu. „Zdravotníci už odměnu dostali, takže by nebylo spravedlivé, pokud by další složky nebyly oceněny,“ dodal.