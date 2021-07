Policista z Hrušek: Návrat domů přinesl obraz zkázy. A pak přišel zázrak

„Zabarikádovala jsem se v koupelně a držela dveře. Lomcovalo to s celým domem a pokaždé, když se něco uvolnilo a zničilo, byla to rána, Když vichřice urvala pergolu, vzala asi i kus stěny a otřáslo to celým domem,“ vzpomíná. Nakonec tornádo zničilo i okno do koupelny.