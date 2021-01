Policie v případu Bečva stále mlčí

Lidé žijící poblíž Bečvy očekávali výrazný posun už 20. prosince, kdy měla mít policie k dispozici první zpracované posudky, které by mohly objasnit složení a původ chemických látek vypuštěných v osudný den do řeky, jenže se toho zatím stále moc nedozvěděli.

Ten pro v pondělí odvysílaný pořad České televize uvedl: „Deza otravu ryb nezpůsobila. Je to technicky nemožné. Jsme o tom přesvědčeni a jsme přesvědčeni, že se to již prokázalo... Bohužel nemohu hovořit o detailech, protože nás policie zavázala k mlčenlivosti. Žádali jsme policii, aby nás mlčenlivosti zbavila, ale nevyhověla nám.“

„Čekalo se dost dlouho, teď už se jenom vyklusává do cílové rovinky, která je v nedohlednu. Není zájem to vyšetřit nebo spíš ukázat na viníka,“ domnívá se Gerla.

Podle něj to ale nic nemění na tom, že selhaly státní instituce. „A to fatálně. Teď už je v podstatě jedno, kdo to byl, ale jde o to, aby si daná firma a lidi na svých pozicích sáhli do svědomí a udělali vše pro to, aby se podobná havárie neopakovala. Monitorovací zařízení vyjde na deset milionů, ale pomůže ochránit ekosystém na desítkách kilometrů toku řeky,“ dodal.