Policie obvinila starostu pražských Řeporyjí Novotného z výtržnictví

Stanislav Novotný, který policii šéfoval od května 1993 do října 1994, měl jako zástupce České republiky vysvětlit, kdo regionální politik je a jakou mají jeho slova ve společnosti váhu. Člena ODS označil v televizi za blázna, neúspěšného novináře a člena "pražské kavárny", který se přes skandály snaží vydělávat peníze, píše Deník N.

Vyšetřovatel Varaďa, ten, co u výslechů říká soudruhovi lžidoktoru pegagogiky Ondráčkovi "pane doktore", se mě po Ondráčkovi rozhodl udělat i za vlastizráce Standu Novotného a můj rok starý rozhovor na iDnes s @Plesl1 . Zavolal jsem mu, že nemám čas na výslech a že je debílek. pic.twitter.com/LuyPAZyJ6r

Politik v reakci na jeho slova řekl serveru iDnes.cz, že je Novotný šmejd. "Je mi lhostejné, co říkal o mně, ale vadí mi, jakým způsobem zradil Českou republiku a vlastizrádci by měli viset," dodal tehdy podle Deníku N starosta.

Starosta Řeporyjí navíc čelí obžalobě za to, že loni v květnu na Twitteru napsal, že by si přál, aby komunistický poslanec Zdeněk Ondráček za návštěvu Doněcké lidové republiky visel. Reagoval tak na příspěvek předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který o Ondráčkově cestě na okupované území zmínil, že se to „blíží vlastizradě”.