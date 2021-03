Pokud se to nezlepší, musí stát povolat i praktiky, míní hejtman Netolický

„Dosud se všichni vymlouvali, že to nejde, že to není v souladu s naší legislativou a podobně. Proboha kdy jindy musí jít povolat konkrétní profese pro řešení mimořádně rozsáhlé epidemie tohoto druhu než v době nouzového stavu? Naše nemocnice shání dobrovolníky, pomáhají hasiči, armáda, dokonce medici, tedy studenti lékařských fakult. Zařízení jsou přetížená a nemělo by jít jednat o výpomoci s ambulantní sférou,“ vysvětluje svůj postoj hejtman.