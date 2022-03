Pokud by z Ukrajiny uteklo deset milionů lidí, nemůžu vyloučit uprchlické tábory, řekl Rakušan

„Jsem zvyklý lidem nelhat. Slíbit, že to nebude, nemohu. Nevíme, jak dlouho bude uprchlická vlna trvat a jestli nedosáhne deseti milionů. Pokud ano, tak zasáhne Evropu takovým tlakem, který jsme si nedokázali představit,” řekl v neděli na Prima CNN News ministr Rakušan.

„Tohle je situace, kterou tady vidět nechceme, a proto vysíláme signál, že Česká republika už na to téměř nestačí. Jakmile tu vznikne nějaký tábor, tak to bude ghetto,” doplnil ministr.

Z Ukrajiny před válkou, kterou vyvolalo Rusko vpádem svých vojsk do země, uteklo za zhruba tři týdny trvání konfliktu přes tři miliony lidí, do Česka přišlo asi 280 tisíc běženců, povětšinou žen a dětí. Česko se již nyní nachází na hranici svých absorbčních kapacit.

Pokud by podle Rakušana migrační vlna dosáhla až desetimilionového počtu uprchlíků, tak se bude muset zapojit celá Evropská unie, nikoliv jen pár zemí blízkých Ukrajině. „Pokud migrační vlna bude pokračovat, tak se musí otevírat celá Evropa, nemůže to odnést Česká republika,” dodal s tím, že by došlo i na určité přerozdělování uprchlíků uvnitř EU.