Pojar: Rusku se nedaří, najelo na taktiku spálené země

Je hodně překvapivé, že na prvním jednání ministři zahraničí Ruska a Ukrajiny Lavrov s Kulebou k ničemu nedospěli?

Překvapivé to není, protože ruské požadavky jsou příliš maximalistické, když vyzývají Ukrajinu ke kapitulaci. Podle mého to není vhodný přístup k tomu, abychom očekávali, že to k něčemu povede.

Je podle vás správný zcela odmítavý postoj Ukrajiny? Nejdříve prezident Zelenskyj řekl, že jsou ochotni o Donbasu jednat a že do NATO už nechtějí. Teď z úst vicepremiérky Ukrajiny Vereščukové slyšíme, že budou jednat jen o kapitulaci Ruska.

Na těch jednáních jsem nebyl, proto se mi to těžko komentuje. Veřejně jsme ale slyšeli, že Rusko se stále snaží o podrobení Ukrajiny. Chápu, že na to Ukrajinci nechtějí přistoupit. Nechtějí a ani nemohou, poté co se stalo v posledních 14 dnech.

Jak hodnotíte situaci z vojenského hlediska?

Ruské straně se evidentně nedaří, dá se říci, že je to už skoro fiasko. Bohužel výsledkem toho, že se Rusku nedaří, je to, že přistoupili k ruské taktice spálené země, jak ji známe z Grozného nebo ze syrského Aleppa. Jednoznačně se už rozhodli k tomu, že začnou srovnávat ukrajinská města se zemí. Je to naprosto zřetelná ukázka ruského barbarismu a brutality.

Proč podle vás neumožní vytvořit koridory z měst, jako je Mariupol, a nedovolí utéci civilnímu obyvatelstvu?

Nedá se k tomu říci nic jiného, než že je to ruská taktika spálené země.

Pomáhá Česko Ukrajině dost? Nemělo by jim poslat obrněnce a zbraně z armádních zásob?

Mohli bychom dělat víc, ale Česko patří k zemím, které pomáhají víc než ostatní. Těch darů vyřazené vojenské techniky, se kterou navíc Ukrajinci umějí dobře fungovat, protože je to stará sovětská technika, bylo už několik.

Dá se odhadovat, jak dlouho válka potrvá?

To bohužel záleží jen na rozhodnutí prezidenta Putina, jak dlouho bude ještě chtít Ukrajinu ničit. Já doufám, že s tím přestane co nejdřív.

Změnilo by na tom něco, kdyby se Západ do konfliktu zapojil víc, třeba i vojensky?

Západ zbraně posílá a musí v tom vytrvat, protože musíme umožnit Ukrajincům se bránit. Je správně, že to tak děláme. Západ nechce vstoupit do přímého konfliktu s Ruskem a nechce dostat válku do fáze, kdy by to mohlo skončit třetí světovou válkou. Teď můžeme pomáhat diplomaticky, humanitárně, sankcemi a dodávkami zbraní.

Dá se jednoduše vysvětlit, proč je možné Ukrajincům posílat raketomety, ale už ne stíhačky?