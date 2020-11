Podoba daní po zrušení superhrubé mzdy? Babiš s Hamáčkem se nedohodli

Šéf sociálních demokratů přitom svůj návrh předložil do Sněmovny i přesto, že se jeho strana a Babišovo ANO dohodly v srpnu na zrušení superhrubé mzdy a na snížení sazby na 15 procent. Teď Hamáček otočil a jde ve Sněmovně přímo proti premiérovi.

Babiš: Chceme co nejvíc zvýšit penze i snížit daně z příjmu

Jedním z argumentů proti návrhu premiéra je podle místopředsedy ČSSD Romana Onderky odhadovaný dopad do státního rozpočtu. Zavedení daní ve výši 15 a 23 procent by udělalo do rozpočtu díru 70 až 90 miliard.