Podmínky jsou podrazácké. Stát s námi vyběhl. Příběhy OSVČ bez práce a bez pěněz

„To ale ještě není vše. Vzhledem k tomu, že jsem se chtěl stát dobrovolným plátcem DPH, tak mě finanční instituce donutily pořídit si předem materiál a nářadí cca za 60 tisíc korun, abych doložil, že to s podnikáním opravdu myslím vážně. Teď jsem doma, mám nářadí a nemám co opravovat. Kdybych zůstal přihlášený na pracáku, jsem na tom líp,” doplňuje smutně začínající řemeslník.

Navíc nepodnikal celý rok, ale podle současného návrhu by do kategorie spadat měl, jelikož jeho hrubý měsíční výdělek je více než 15 tisíc korun. „Dosáhnu na to, i když jsem si našel brigádu,” ptá se dál a čeká, s čím vláda v pondělí přijde.

„Zakázky do konce března mám, největší problém přijde potom. V dubnu už jsem zcela na nule, protože nemám co, kde a komu opravovat,” uvedl Jan.

„Jsem OSVČ na vedlejší pracovní poměr, takže se do návrhu nevejdu. Nicméně už nikdo neřeší, že třeba někdy v květnu mi může zaměstnavatel pokrátit úvazek a dát mi tak o dost peněz míň. Navíc podnikatelé teď nevykazují žádnou činnost, tak nebudu mít ani co účtovat a fakturovat,” doplňuje zkušená účetní.

Podobně se zdají podmínky nesmyslné i pražské průvodkyni. „Hlavně nám klesnou příjmy v dubnu, a to o sto procent. Tak proč to hodnotí na základě práce v lednu a únoru, potažmo pak březnu?“ diví se průvodkyně Zuzana.

Dalším problémem je, že podnikatelé podle ní mají příjmy často nepravidelné. „Příjmy mám podle toho, jak jezdí skupiny. Ty ale jezdí velmi nepravidelně. Vzhledem k tomu, že jsem letos v lednu a v únoru měla práce dost, a loni byla sezóna horší, bude to čistě o náhodě, zdali na těch 25 tisíc dosáhnu,“ strachuje se o to, zda na finanční podporu dosáhne.

Pochopila, že se jí vyplatí opět si živnost obnovit a čekat alespoň na 15 tisíc měsíčně. „Nemusím teď platit sociální a zdravotní, nicméně nemám žádný příjem a čekám, jak se to s příspěvkem vyřeší. Je to naprosto nekoncepční jednání vlády a výsměch oproti opatřením v Berlíně nebo Velké Británii,” nešetří kritikou zkušená podnikatelka.

„Není to jen o dvou měsících, ale je to krach celé sezóny a už teď jsem schopná vyčíslit ztráty až do konce roku, protože jsem měla vše nasmlouvané a teď se to ruší,” dodala.