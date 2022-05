Počet seniorů v exekuci roste. Splácejí téměř pětinu penze

Výše měsíční splátky klesla, a to z 2735 na 2655 korun. Vyplývá to z dat, která aktuálně zveřejnila Česká správa so­ciálního zabezpečení (ČSSZ). Z hlediska pohlaví jsou počty starobních důchodců v exekučním řízení téměř vyrovnané, muži převažují jen mírně. Jejich podíl na celkovém počtu činí necelých 53 procent.

Předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová přičítá mírný meziměsíční nárůst penzistů v exekuci tomu, že do důchodu, a to jak předčasného, tak standardního lidé, kteří si exekuce nesou z produktivního věku. „Podle toho, co řešíme v našich poradnách, se nedá říct, že by rostl počet příjemců starobních penzí, kteří se na stará kolena v důchodu zadlužili,“ podělila se Desatová o zkušenost.

Obavy z budoucnosti

Podobně to vidí i Daniel Hůle z Člověka v tísni. „Z naší zkušenosti senioři, kteří jsou v exekuci, ji mají ještě z produktivního věku. To znamená, že jsou to dluhy, které dohnaly buď je, nebo jejich partnerky a partnery,“ řekl. Pak je podle něj ještě druhá skupina seniorů, po nichž „jdou“ exekutoři.

Otázkou vzhledem k současné drahotě je, jak se budou počty důchodců v exekučním řízení vyvíjet letos a v dalším roce. „Situace je v současnosti z hlediska penzistů bezprecedentní, a to i přes trojí valorizaci důchodů, k níž v tomto roce došlo, respektive dojde,“ míní Hůle.„A to jsou ti, kteří splácejí dluhy po svých dětech, jimž ručili například za nějaký úvěr nebo něco podobného. To je poměrně častý model. Ale daleko častěji jim v tomto případě hrozí, že přijdou o majetek, než že by museli něco splácet ze své penze,“ uvedl Hůle.

Razantně se důchodcům například zdražují energie. „V tuto chvíli nevíme, jak se to bude vyvíjet. Není v zájmu energetických společností nahánět je do exekuce, ale bojím se, že v některých případech jim nic moc nezbude, protože nebudou mít jinou možnost, jak se u nedoplatků uspokojit,“ dodal.

Podobně se dalšího vývoje obává i Desatová. „Další vývoj závisí na tom, kam až vzrostou ceny základních potravin, protože už nyní jsou naprosto šokující,“ zhrozila se. Začíná se podle ní dít to, že senioři začínají výrazně šetřit, což se do budoucna promítne do zdraví populace. „Kupují více prošlých výrobků, začínají používat ztužené tuky a sádlo místo oleje a másla,“ řekla.

I podle Desatové pak bude důležitý vývoj cen energií. „Ti, co žijí na vesnicích, už nyní řeší, že se navzdory vládním nařízením vrátí ke spalovacím kotlům. Protože jestli donedávna měli zálohy na energie dva tisíce, tak jim nyní vzrostly na pět tisíc měsíčně,“ zakončila s tím, že se najde procento seniorů, kteří nebudou schopni platit energie a nájmy, a nelze vyloučit, že vzroste jejich počet v exekuci.

Rekordní sever

Nejvíce seniorů v exekuci je v Moravskoslezském, 6173, a Ústeckém kraji, 5570. Tyto dva kraje patří mezi nejzadluženější i z hlediska exekučních řízení v rámci celé populace mezi čtyři nejpostiženější. Nejméně jich je na Vysočině, 1469.