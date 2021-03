Po Velikonocích chceme očkovat 100 000 lidí denně, řekl Babiš

Od dubna by se kapacita dodávek vakcín do Česka měla výrazně zvýšit. Podle premiéra Andreje Babiše by se pak mohlo očkovat až 100 000 vakcín denně. Pokud by se tak dělo, pak by se od 6. do 16. dubna vyočkovalo zhruba stejné množství dávek jako od konce prosince do dnešního dne.