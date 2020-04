Plzeňský hejtman Bernard má koronavirus

„Po ukončení karantény a negativních výsledcích testování jsem na sobě pociťoval příznaky mírné svalové horečky a měl jsem teplotu 37 stupňů. Abych nic nezanedbal, nechal jsem si provést opakované testy, které prokázaly, že jsem Covid pozitivní. Dnes jsem nastoupil do druhé karantény. Nyní se cítím opět naprosto zdravý. Ve vedení krizového štábu pokračuji způsobem, který mám již ověřený, tedy prostřednictvím moderních komunikačních prostředků,“ napsal Bernard.

Krajští radní a úředníci podstoupili testy a byli umístěni do karantény poté, co se nákaza prokázala u jako první u Trylčové. Všichni se totiž společně setkali 16. března na jednání krajské rady. Žádný z účastníků jednání tehdy neměl roušku. Vláda schválila povinnost nosit roušku na svém mimořádném jednání 18. března, a to s účinností od 19. března.