Platy státních zaměstnanců nakonec vzrostou, potvrdila poprvé Schillerová

Schillerová po schůzce s Babišem prohlásila, že platy zaměstnanců ve veřejné správě by měly stoupnout o inflaci, jak už dříve Právu avizoval Babiš, tedy zhruba o 3,5 procenta. Koaliční ČSSD to ale považuje za nedostatečné a prosazuje plošné přidání 3000 korun měsíčně. Vláda má přitom na schválení návrhu rozpočtu čas už jen do konce měsíce.

Ve všech případech by růst objemu platů odpovídal růstu inflace Alena Schillerová (ANO)

„Ministerstvo financí nyní připraví několik variant možného zvyšování platů, a to jak procentní, tak pevnou částkou i kombinací obojího. Ve všech případech by růst objemu platů odpovídal růstu inflace. To by představovalo náklad v řádu jednotek miliard korun,“ sdělila Právu Schillerová.

Vše bude podle ní předmětem dalšího jednání. To ale nebude jednoduché. Vláda sice zvyšuje platy státních zaměstnanců svými nařízeními a nepotřebuje k tomu souhlas parlamentu, jenomže na výši přidání se koalice neshoduje.

ČSSD nesouhlasí

Sociální demokraté a odbory navrhují zvýšit platy všem pracovníkům veřejného sektoru od ledna o 3000 korun, většina lidí by si tak polepšila více. S variantou přidat procentuálně podle inflace ČSSD nesouhlasí.

„Kdyby platy rostly o inflaci, tak pomůžeme hlavně těm, co si vydělají nejvíc. Třeba náměstkovi na ministerstvu by se plat zvýšil asi o 5000 Kč, řadový zaměstnanec úřadu by dostal navíc okolo tisícovky. Stejně jako u zrušení superhrubé mzdy by tak ANO chtělo víc pomoci vysokopříjmovým,“ uvedla v reakci na Schillerovou ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

S takovým přidáváním proto nesouhlasí. „Chci, aby rostly platy všem plošně o stejnou částku, a to 3000 korun. Tím pomůžeme uklízečkám na úřadech, pečovatelkám v domovech pro seniory, učitelkám v mateřských školkách nebo řadovým pracovníkům na úřadech práce,“ řekla Právu Maláčová.

Dodala, že ruku v ruce s tím musí podle ní vzrůst také minimální mzda na 18 000 Kč (o 2800 Kč), protože ta tlačí nahoru všechny mzdy. „Díky tomu by prodavačky měly v příštím roce zaručenou mzdu 21 900 Kč nebo řidiči autobusu 26 800 Kč,“ doplnila.

Proti plánu ANO přidat zaměstnancům ve veřejné správě podle inflace se staví i odbory. „Požadujeme vyšší nárůst,“ řekl včera Právu předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Jednání odborářů k platům s premiérem Babišem a členy vlády bude podle něj v pondělí ráno.

Spolu s ČSSD odboráři prosazují, aby hasiči, policisté, učitelé, lékaři, zdravotní sestry, úředníci, pracovníci v kultuře či sociálních službách i všichni ostatní zaměstnanci veřejné sféry dostali od ledna 3000 korun navíc do tarifu, tedy do základu výdělku.

Ve veřejném sektoru v prvním čtvrtletí pracovalo bezmála 700 tisíc lidí. Stát by navrhované plošné přidání o 3000 Kč vyšlo bez odvodů celkem na zhruba 25 miliard.

Průměrná mzda v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38 275 korun. Pokud by státní zaměstnanec s takto vysokým platem dostal přidáno podle inflace o 3,5 procenta, polepšil by si jen o 1340 Kč.

Jak to bude s kantory?

Otázkou je, o kolik si nakonec polepší učitelé. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se sice už v srpnu se Schillerovou jako jediný dohodl na přidání o tři procenta.

Ale poté, co Babiš předminulý týden připustil zvýšení platů i ostatním státním zaměstnancům, Plaga prohlásil, že bude znovu žádat původně požadované pětiprocentní navýšení pro kantory, aby se tak udržel náskok před ostatními odvětvími veřejné sféry. Zda mu v tom vyhoví, však šéfka státní kasy včera Právu nesdělila.

Schillerová dosud s přidáváním s výjimkou učitelů ve státním rozpočtu nepočítala. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do Sněmovny do konce září, dolní komora o něm rozhodne až v nové podobě vzešlé z voleb.