Plán na zářijové testování covidu ve školách dostane vláda příští pondělí

„Přestože čtyři týdny (ministerstvo školství) upozorňuje ministerstvo zdravotnictví na to, že je potřeba, aby školy měly informace v dostatečném předstihu, to znamená do 30. 6., a že je potřeba, aby je schválila vláda, tak ani v tuto chvíli materiál není dopracován ze strany ministerstva zdravotnictví tak, aby byl z mého pohledu dostatečný,“ uvedl Plaga.

Nejdůležitější podle něj je, aby ministerstvo zdravotnictví stanovilo parametry testování na covid-19 tak, aby se na to školy mohly připravit a testy se do září stačily nakoupit.

„Opakovaně mám příslib od ministra zdravotnictví (Adama) Vojtěcha (za ANO), že to stihnou, ale samozřejmě v tuto chvíli už jsem značně zneklidněn, protože ty práce na ministerstvu zdravotnictví se v posledních týdnech neposouvají tak rychle kupředu, jak by měly,“ řekl Plaga.

Dosavadní návrhy ministerstva zdravotnictví podle něj obsahovaly několik zásadních nedostatků. Postrádal v nich například jednoznačné právní zdůvodnění pro to, aby se testování ve školách mohlo konat a obstálo to před případnými soudy.

V poslední verzi materiálu Plagu překvapilo rovněž to, že by se školáci měli testovat hned 1. září. V předešlém návrhu to podle něj mělo být od 6. září. Ministerstvo školství podle něj upozorňovalo na to, že testování první školní den by zkomplikovalo například nástup prvňáčků do škol.