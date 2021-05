Plaga: Testy dětí i na podzim, jinak opět rotační výuka

Rozruch vyvolaly přijímačky. Jeden test matematiky pro deváťáky byl těžší, u víceletých gymnázií byly rovněž testy údajně nesrovnatelné s předchozími lety. K čemu to pak je?

To, co se strhlo po testech, se opakuje každý rok. Nicméně podněty, které šly médii a sociálními sítěmi, prověřujeme, a to i s ohledem na to, že je letošní rok pro žáky a studenty velmi těžký. Ministerstvo má opravný prostředek, kterým je nezávislá validační komise.

Testy odhalují asi 50 pozitivních na 100 tisíc testů. Díky tomu se daří minimalizovat ohniska ve školách

Kdyby se potvrdilo všechno, co se objevuje v médiích a na sítích, tedy že by tam byly rozdíl mezi testy nebo některé otázky nebyly správně položené, nebo jiný problém, tak komise má možnost do výsledků vstoupit a některé části testů uznat. Tento týden komise vše vyhodnotí.

I když dojde k úpravám, tak z toho zbude bramboračka. Kdyby byly testy srovnatelné mezi lety, tak jsme právě tady měli možnost zmapovat, jak na tom žáci po roce dálkové výuky jsou.

Není pravda, že by to byla bramboračka. Máme v rukou opravný mechanismus a všechno, co teď běží médii, tak dokud nebudu mít tvrdá data, jsou jen spekulace a dojmy. Opakuji, v tuto chvíli nemůže být potvrzeno, že testy nejsou srovnatelné.

Napřed potřebujeme mít testy vyhodnocené ze strany Cermatu, který je připravuje a zpracovává. Jestli byly testy těžší v některých typizovaných úlohách, meziročně u nich klesne úspěšnost, to jsou otázky, které jsem Cermatu podal. Chci celkově podrobnější analýzu. Potom testy ještě prověří komise a až potom můžeme dělat závěry, jestli Cermat udělal chyby, nebo ne.

Podle exministryně školství Valachové (ČSSD) nese za podobu testů odpovědnost ministerstvo a vy byste měl vyvodit odpovědnost. Je to tak?

Kdybych si měl z každého tweetu zhrzené exministryně Valachové něco dělat, tak bych musel za poslední dobu odstoupit 147krát.

Paní exministryně Valachová je koaliční poslankyně, která má své zviditelnění v poslední době založené na kritice ministerstva školství.

Překvapuje mě, že neví, jak jsou rozděleny kompetence mezi Cermatem a ministerstvem a že asi jako členka školského výboru Sněmovny neposlouchá informace, které zveřejňujeme, protože by pak věděla, že ministerstvo konalo a že hodlám využít opravného nástroje.

Nebude se situace opakovat u maturitních testů, kde je dopad mnohem významnější? Neměl by se Cermat ještě na testy podívat, než je předloží maturantům?

Teď v covidové době se musíme spolehnout na opravný prostředek a ministerstvo bude pečlivě dohlížet na to, aby testy nebyly těžší. Ale že je třeba systémové změny, ministerstvo přiznalo a hodlá je dělat. Ve Strategii 2030 jsme uvedli, že je potřeba upravit obsah přijímaček a také je třeba pracovat na změně maturit a uvolnit ruce ředitelům. Profilová, tedy školní část maturity by se měla obohatit o celoroční práce a projekty apod. Upravit se musí i státní část, tedy testy.

U přijímaček prý byla otázka na učivo, které žák ve škole neprobíral. Výuka letos probíhala všelijak a toto může být případ třeba deseti procent škol, takže ve statistice to úplně nevynikne. Co s tím?

Také jsem zaznamenal, že školy mají různým způsobem stanoveny své vzdělávací plány, takže není jasné, které učivo si škola do jednotlivých ročníků naskládala. V distanční podobě je pak otázkou, jak k tomu konkrétní škola přistoupila. Nejde to udělat centrálně.

Chtěl jsem po ředitelce Cermatu, aby se podívali a případně redukovali testy s ohledem na to, co třeba spadá ve většině škol do období osmé a deváté třídy. Podobně je tomu u maturit. Ale didaktické testy jsou k dispozici na procvičování na stránkách Cermatu.

Pro letošek jsme navíc otevřeli aplikaci, která funguje na mobilních telefonech. V tuto chvíli je tam přes sto tisíc vyplněných testů. A stejně tak jsme rozjeli i výuková videa k jednotlivým příkladům a ta ve spolupráci s ČT měla být dalším podpůrným nástrojem.

Koaliční poslanci včetně ANO vás nedávno vyzvali, abyste zajistil úřední maturitu. Jak to chápete?

Na žádost Sněmovny jsem odpověděl a v bodech, které dávaly smysl, jsem vyšel vstříc. Co se týká úřední maturity, tam si trvám na tom, že nás vyzývala Sněmovna k postupu, který nelze udělat. Interním předpisem ministerstvo maturitu udělit nemůže.

Ministerstvo bude pečlivě dohlížet na to, aby maturitní testy nebyly těžší

Je to o to úsměvnější, že toto prosazovala exministryně Valachová, která má právní vzdělání a která ještě den před usnesením říkala, že jedinou cestou je změna legislativy. V tom bych s ní souhlasil.

Mimochodem upozornila, že didaktické testy se píšou 24. května, v den návratu středoškoláků do lavic. Znamená to, že se na mnoha školách zahájí ředitelským volnem?

Tady se vede debata, že se na středoškoláky zapomnělo, ale je třeba říct, že návrat středoškoláků k praktické výuce, která je distanční formou nenahraditelná, proběhl už 26. dubna. K teoretické výuce mohli formou skupinových konzultací po šesti už od 19. dubna, tedy v situaci, kdy byla epidemie ještě poměrně silná.

Z toho je vidět, že návrat středoškoláků prioritou byl. Teď je plošný návrat k teoretické výuce vázán na 24. května. Je to termín, který epidemiologicky vyhovuje. Školy se situací, kdy tam mají maturity a ostatní žáky, pracovat umějí. Mohou dát ředitelská volna, ale také často mohou zajistit exkurze a změny rozvrhu. V debatě taky zaniká, že ne všechny obory jsou maturitní. V učňovských školách nemusí být režim upravován.

Ale třeba fotbal byl upřednostněn před otevřením škol, teď zase štamgasti usednou na zahrádkách dřív než středoškoláci do lavic.

Když vytrhujete jednotlivé příklady, tak samozřejmě z toho vznikají jednoduché a novinářsky líbivé zkratky. Ale co se týče priorit: návrat středoškoláků byl k 19. 4. pomocí skupinových konzultací. A 26. 4. se vrátila praktická výuka, což zasáhlo více než polovinu středoškoláků.

V tuto chvíli také část epidemiologů říká, že je třeba dát systému take-away, kdy postávají hloučky lidí před hospodou, nějaká pravidla. A proto se mají otevřít zahrádky. V případě fotbalu vám musím dát za pravdu, protože to bylo naprosté selhání hlavní hygieničky, o kterém vláda nevěděla.

Když budu hodně diplomatický, tak to bylo více než nešťastné a z pohledu symbolického vyloženě špatné. Ale opakuji, že od poloviny dubna se středoškoláci do škol vraceli.

Neuvažuje se například o tom, že s PCR testováním by se mohly zrušit roušky?

Tam je stanovisko ministerstva zdravotnictví takové, že nošení ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách bude zachováno. Zvýšená hygienická opatření budou tedy zřejmě platit i nadále.

Jak je to vlastně s tělocvikem a zpěvem? Někteří ředitelé se v tom nevyznají.

Tam taky předpokládám, že jakmile se situace změní celoplošně, tak omezení definitivně padnou. Zatím doporučujeme, aby nejen tělocvik probíhal venku. Doufám, že bude dobré počasí. Vím, že se teď mění pravidla pro využívání vnitřních sportovišť, ale to venkovní sportování je nejen epidemiologicky vhodnější a na jaře bývá pravidlem.

Co ten zpěv?

K tomu, jestli bude povolen ještě v průběhu tohoto školního roku, bude klíčové stanovisko ministerstva zdravotnictví.

Původně jste říkal, že bez rotací to v tomto školním roce nepůjde. Co se stalo, že se zruší i bez PCR testů?

Epidemiologové zpočátku trvali na tom, že v té silnější fázi epidemie, kdy třeba v Německu školy vůbec otevřené nebyly, jsou rotace klíčovým nástrojem pro bezpečný návrat žáků do škol. Jsem rád, že teď situaci vyhodnotili tak, že rotace mohou přestat.

K tomu, jestli bude povolen zpěv ještě v průběhu tohoto školního roku, bude klíčové stanovisko ministerstva zdravotnictví

Podle některých psychologů představovaly rotace pro některé žáky větší psychickou zátěž než čirá distanční výuka.

Může být skupina dětí, kterým střídání režimů způsobilo určitý problém. Na misky vah se ale musí dát to, že spousta dětí, která trpěla sociální izolací, se dostala díky rotaci do školního kolektivu. A troufám si říct, že to byl mnohem větší počet dětí. Pokud mám soudit z ohlasů ve svém okolí a ze škol, děti byly nesmírně rády, že mohou být aspoň jednou týdně ve škole s kamarády, učiteli. O tom, že jsou za to rádi i učitelé, se bavit nemusíme.

Kolik škol se dá na PCR testy?

Zatím provádíme sběr, ale zřejmě to budou stovky škol, nikoli tisíce (v ČR je zhruba 5500 základních a středních škol, pozn. red.). Ale i to je dobrý počin pro to, aby se PCR stalo významnějším nástrojem. Ostatně ministerstvo o to usilovalo už na začátku ledna. Jsem rád, že se nám to po řadě měsíců podařilo prosadit.

Na podzim budou PCR testy standard?

Každý by si přál, aby byl podzim úplně normální. Ale když mám vycházet z doporučení odborníků, tak zvláště když děti nejsou mezi kategoriemi, které by mohly být očkovány, nějakou formu testování bude nutné na podzim provádět. A kdybych si měl vybrat mezi plošným PCR testováním na školách, nebo rotační výukou, nebo zavřením některých škol, tak si vyberu PCR testování.

Jak moc se nákaza ve školách šíří?

Testy odhalují asi 50 pozitivních na 100 tisíc testů. A díky tomu se taky daří minimalizovat ohniska ve školách.

Co se dá ve škole do konce školního roku ještě stihnout? Žáci a studenti se obávají, že to teď bude před uzavřením klasifikace drsné. Musí se školy vaší metodikou, doporučující mírnější přístup, řídit? Mohou se třeba rodiče dokumentem bránit v rámci odvolání?

Opakovaně jsme po školách chtěli, aby věnovaly čas adaptaci. Návrat k prezenční výuce a obnovení školních návyků zabere nějaký čas. Objevují se případy, kdy žáci čelí baterii testů. To není správně, ale školám se to zakázat nedá. Ale nemyslím si, že je to většinový úkaz, obzvláště když distanční výuka byla povinná a hodnocení probíhá i během distanční výuky.

Tlak by tedy neměl být takový, i když se na sociálních sítích objevují spíš ty negativní případy. Já mám zaznamenánu celou řadu pozitivních případů, kdy se učitelé dětem věnují z pohledu adaptace, socializace, a není to o tom, že by během pěti dnů musely udělat deset testů. Ten tlak na uzavření klasifikace jako minulé jaro, kdy nebyla distanční výuka uzákoněna, není takový.

Loni jste říkal, že výpadek nebude mít fatální vliv na děti. Jak to vidíte teď?

Často slýchám hlasy, ať se opakují ročníky apod. Ale různá šetření včetně České školní inspekce nebo průzkumy PAQ Research Daniela Prokopa potvrzují, že rodiče hodnotí distanční výuku lépe než v na jaře 2020 nebo na podzim. Avšak jsou rozdíly mezi školami a žáky, a právě na to směřujeme intervenci. Školám dáme na podzim 250 milionů korun na zvýšené doučování dle potřeb žáků, kde to bude nejvíc třeba.

A minimálně sto milionů nabídneme na dobrovolné letní školy a příměstské tábory, aby se přes léto mohly nastartovat věci týkající se neformálního vzdělávání, sportovních aktivit, socializace žáků, ale i vzdělávání. A pak počítáme s dalšími prostředky z Národního fondu obnovy. Projekty musí být cílené, nikoli plošné.

Na podzim, po volbách s politikou končíte?

Svou misi beru jako odbornou. Myslím si, že podpora odborné veřejnosti je pro mě zavazující v tom, abychom dokončili a nastartovali věci, které třeba ani nesouvisí s covidem. Je hlavně třeba nastartovat Strategii 2030 . To, že bych znovu vstoupil do ANO, neplánuji. Ukazuje se tím ovšem, že není třeba k tomu, aby člověk mohl dělat dobré a odborné věci, být členem strany či hnutí. A tak k tomu přistupuji.

Co potom?