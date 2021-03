Plaga řekl, jak budou chodit děti do školy, ale neřekl od kdy

Třídy prvního stupně základních škol by se po návratu do škol měly po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. Počítá s tím plán návratu žáků do lavic, který připravilo ministerstvo školství. Po čtvrtečním jednání s opozičními poslanci Pirátů, hnutí Starostové a nezávislí a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO).