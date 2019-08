Piráti v Praze slíbili konec tajného hlasování. Mnoho šancí nemají

„Tajné hlasování by mělo být zachováno. Někdy potřebujete hlasovat o citlivých věcech a ta možnost musí být. Pokud si Piráti myslí, že by to tak být nemělo, tak to podle mě pramení z jejich absolutní nezkušenosti s během radnice a samosprávy,” řekl Novinkám náměstek pro životní prostředí a bezpečnost Petr Hlubuček (STAN).