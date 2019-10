Piráti se hádají dál. Nově chtějí sejmout Ferjenčíka

Pro návrh řešit Ferjenčíkovo odvolání hlasovalo do čtvrtečního večera 34 ze 190 hlasujících. Pirátů je dohromady asi tisíc. Aby bylo hlasování svoláno, muselo by se vyjádřit zhruba přes 60 členů.

„Chceme do vedení krajů? Chceme za dva roky do vlády? Chceme mít ministry? No tak ti říkám, že jestli budeme pokračovat stylem - pereme špinavé prádlo na veřejnosti či zveřejňujeme si soukromou komunikaci na veřejném fóru - tak se nejen můžeme s nějakou možností vyjednat koalici rozloučit (nikdo nebude chtít opakovat zoufalství Věcí veřejných a být s takovou stranou v koalici), ale můžeme i počítat s tím, že se dost možná do té doby rozpadneme sami, protože ztratíme vnitřní vzájemnou důvěru,“ napsal na fóru poslanec Martin Jiránek.