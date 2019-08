Piráti podali žalobu na Babiše, chtějí, aby zveřejnil plán bilionových investic

Premiér o plánu, který vznikal loni při jeho cestách po krajích, uvedl, že obsahuje zhruba 17 000 projektů za téměř 3,5 bilionu korun pro léta 2019 až 2030. Do roku 2022 mají být do programu zahrnuty projekty za 1,226 bilionu korun.

„Je to můj nápad, já jsem to vymyslel. Je to moje know-how. Moje odpověď je, že já vám ho nedám,“ řekl v dubnu Stanjurovi Babiš.

„Je to interní materiál, na kterém se pracuje. Ještě to není připraveno na projednání vládou. Až to bude připravené, tak to půjde na vládu. Potom to poskytneme, jak jsme slíbili. Musíme to velice pečlivě analyzovat,“ řekl později Novinkám. Ke zveřejnění však dosud nedošlo.