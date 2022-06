Piráti pilují novelu legalizace marihuany na trhu

O legalizaci konopí se neúspěšně pokusila skupina poslanců v čele s bývalým poslancem Tomášem Vymazalem (piráti) již v minulém volebním období. Nová podoba novely zákona o návykových látkách by se ale měla od té předchozí lišit.

„Chceme připravit komplexní regulaci konopí po vzoru Kanady nebo USA,“ řekla Právu Jana Michailidu (piráti) z pirátské odborné skupiny pro psychotropní látky. Podle ní je legalizace konopí celosvětovým trendem.

„Prohibice nemá smysl“

„Založili jsme odbornou skupinu pod vedením Venduly Beláčkové, která je expertkou na konopnou problematiku a konopí se věnuje i na univerzitě v Sydney,“ uvedla Michailidu.

Součástí týmu byl i národní protidrogový koordinátor Vobořil, který o legalizaci marihuany jednal i s premiérem Petrem Fialou (ODS).

„S panem premiérem jsme se shodli, že je potřeba reagovat na to, že v Německu plánují do konce roku zavést regulovaný trh s konopím. V Česku je okolo stovky firem, které by rády vstoupily na konopný trh. Tyto firmy by pak mohly konopí vyvážet,“ řekl Právu Vobořil.

Z jeho pohledu je třeba re­agovat na trend rozvolňování pravidel, který je patrný po celém světě.

„Ta látka se tu už usadila a nemá smysl jít cestou prohibice. Když zavedeme dobrý kontrolní mechanismus, tak věřím, že konopí bude pod větší kontrolou, než je teď,“ míní Vobořil.

Na častý argument, že legalizace víc zpřístupní tuto látku mladistvým, odpovídá: „Děti se dneska ke konopí dostanou na černém trhu snadno. V podstatě každý ví, kde si ho sehnat. Dávám za příklad Nizozemsko, které má užívání konopí legislativně upraveno už nějakou dobu, a jeho užívání je třetinové oproti Česku, které jde zatím cestou prohibice.“

Licencované obchody

V Česku je legální konopí pro lékařské účely. Piráti chtějí prosadit užívání pro rekreační účely.

„Ta regulace, tak jak o ní přemýšlíme, by byla zcela jiná, než jak je to u tabákových výrobků. Jednalo by se o pěstování a prodej konopí lidem nad 18 let v licencovaných obchodech. Konopí byste si v Tesku prostě nekoupili,“ uvedl Vobořil.

Lidé by si tak v budoucnu mohli legálně obstarat konopné doplňky stravy nebo nakoupit marihuanu pro rekreační užití, podobně jako v USA nebo Nizozemsku. „Dospělý člověk, občan ČR nebo člověk s trvalým pobytem v ČR, by se mohl zaregistrovat do systému, který by mu umožnil si legálně obstarat konopí, a nemusel by ho shánět na černém trhu,“ doplnila Michailidu.

Jedním z předkladatelů novely z minulého období byl i místopředseda poslanců ANO Patrik Nacher (ANO). Ten by se legalizaci konopí nebránil. Dle jeho slov ale záleží na parametrech novely.

„Nechtěl bych kriminalizovat pěstitele konopí, kteří si ho pěstují pro vlastní potřebu. Přijde mi nepřijatelné, aby ten, kdo si doma pěstuje pět kytek, dostal vyšší trest než někdo za znásilnění,“ řekl Právu Nacher. Podle něj je důležitá transparentnost. „Je lepší, aby to bylo pod kontrolou státu, než aby to běželo někde bez regulace na černém trhu,“ dodal.

Podle lékaře a poslance Bohuslava Svobody (ODS) je potřeba být opatrný. „Z principu chápu tu snahu otevřít se více světu, ale návyk je návyk. Je to opravdu o tom, abychom to řádně prodiskutovali, nicméně rozumím té snaze jít cestou legalizace,“ řekl Právu Svoboda.

Piráti připravují dopadovou studii o tom, k čemu by v Česku vedla legalizace konopí. V září ji chtějí zveřejnit.