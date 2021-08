Piráti jsou nová levice, ale můžeme spolu změnit politiku, říká šéf ODS Fiala

V poslední době sílí spekulace, že ODS po volbách vstoupí do vlády s ANO, že taková jednání už probíhají. Můžete se k tomu vyjádřit?

Tuto otázku mi kladou novináři v každém rozhovoru. Mě to nepřekvapuje, protože před čtyřmi lety jsem ji slýchal taky, nakonec jsme slíbili voličům ve Vyšehradské deklaraci, že to neuděláme. To, že jsme to neudělali, je nejlepší odpověď. Byli jsme jediní, kdo tu možnost početně měl, a odmítli jsme to. Nebudeme vládnout s populisty, kteří zavlekli zemi do těchto problémů, to nedává vůbec žádný smysl.

Dnes jsme přece jen jinde než před čtyřmi lety a ochota vládnout s ODS zní od představitelů ANO, jako jsou moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák nebo někteří poslanci.

Není důležité, co říkají nějací členové hnutí ANO. Hlavní slovo tam má Andrej Babiš, vždyť je to hnutí jednoho muže. Za politiky ANO extrémně roste zadlužení, zdražuje se, není tu perspektiva pro mladé lidi, nestavějí se byty ani silnice v době ekonomického růstu. Je tu spousta velkých problémů, které způsobila vláda Andreje Babiše a ČSSD ve spolupráci s komunisty.

Tato populistická politika je nejen nebezpečná v tom, že rozděluje společnost a je založena na lži, ale také neperspektivní a nesmírně drahá. My nabízíme voličům změnu, to je naše zásadní sdělení. Chceme odpovědnou politiku a ta se nedá dělat s populisty. Tohle pro nás není téma.

Stále platí, že koalice Spolu i po volbách půjde společně buď do vlády, nebo do opozice, ale každá strana bude mít svůj vlastní klub?

Platí, že půjdeme společně buď do vlády, nebo do opozice. Při jednání o složení Sněmovny budeme vystupovat jako jeden klub, jak už jsme si vyzkoušeli. Je ale pravděpodobné, že spíš z technických důvodů budeme mít tři kluby. Nepokládám to za podstatné. Jsme dohodnuti, že budeme postupovat společně před volbami i po volbách.

Nechci předjímat výsledky, ale zatím to nevypadá, že by některá ze stran drtivě vyhrála. Koaliční vládě se zřejmě nevyhneme. Pořád jsou tedy pro vás piráti a Starostové přijatelnější koaliční partner než ANO?

Zřejmě budeme opravdu muset sestavovat koaliční vládu. Ještě je tu jiný scénář, velmi pravděpodobný, kterému se snažíme zabránit. A to, že vládu vytvoří hnutí ANO s komunisty, SPD a Přísahou. To je podle mě absolutně černý scénář pro tuto republiku, protože to by znamenalo, že se populismus spojí s extremismem. My jsme jediní, kdo je tomu schopen zabránit.

Nás s koalicí Pirátů a Starostů spousta věcí rozděluje. Obavy a otazníky v nás vyvolávají různé nápady, od daňových přes malou ochranu soukromí, zpochybňování NATO a podobně. Přesto jsme připraveni toto překonat a zvládnout. Pokračování tohoto marasmu je tak velká hrozba pro tuto společnost, že jsme připraveni vyhrát volby a sestavit koalici, která ČR posune dál.

To mi připomíná, když Jan Hamáček před čtyřmi lety říkal, že vstupem ČSSD do koalice s ANO zachraňuje ČR před černým scénářem koalice ANO a SPD. Nehrozí, že budete nakonec ve stejné situaci?

Že se spojíme s tím, kdo tu situaci způsobuje? To není žádné zachránění a případ ČSSD ukazuje, jak málo se tomu dá zabránit. Já říkám voličům, že je potřeba dosáhnout změny. Když koalice Spolu dostane silný mandát, sestavíme vládu s politickými subjekty, které tu změnu přinesou.

A jak se vám poslouchají některé výroky pirátských představitelů, že vět­šina Sněmovny inklinuje k fašismu nebo že ODS je v europarlamentu ve frakci s fašisty?

Dělám kampaň mezi lidmi o tom, co nabízíme, jak budeme řešit problémy této země. Co udělat se vzděláním, aby měli lidé kde bydlet, jak si poradit s deficitním rozpočtem, a hlavně chci řešit problémy, které lidi trápí. Nezabývám se tím, co kdo kde řekl na naši adresu, nechci na to ani reagovat.

Jsou to přece jen výroky vašeho možného budoucího koaličního partnera.

Jsme různé strany a různé koalice. Kdybychom na všechno měli společný názor, tak se spojíme. Piráti představují novou levici, je to evidentní a není to ani urážlivé. Rozdíly mezi námi jsou. To neznamená, že nejsme schopni dosáhnout změny české politiky, kterou strašně potřebujeme, a zbavit se populismu a hrozby extremismu.

Opozice kritizovala vládu za pomalou reakci na situaci v Kábulu. Proč jste tedy na vládu víc netlačili?

Naše bezpečnostní expertka, poslankyně Jana Černochová, už v září 2018 interpelovala Jana Hamáčka a ptala se ho na to, jestli běží nějaký program, který pomáhá spolupracovníkům ČR v Afghánistánu s přesídlením. Odpověď nedostala žádnou. Znovu se ptala v březnu 2020, obracela se přímo na premiéra.

Upozorňovali jsme na to tedy vládu už před třemi lety. Byli jsme si vědomi, že lidé, kteří nám pomáhají, to dělají i za cenu obrovského rizika a že je naší morální povinností jim pomoci. Vláda to nezvládla, začala konat hrozně pozdě. Ale stále věřím, že se podaří co nejvíc lidí zachránit.

ODS kritizuje vládu za to, že nezvládla pandemii covidu. Jak se podle vás máme chystat na podzim, kdy podle všeho infekce opět zesílí?

Na podzim se musíme připravit. Zdaleka nemáme vyhráno, nové varianty se šíří a jedinou účinnou pomoc představuje očkování. Vláda s kampaní na očkování zaspala, takže dnes zde nemáme dostatečnou proočkovanost, nedosáhli jsme kolektivní imunity.

Na pořadu dne je otázka, jak to bude s dětmi a nástupem do školy. Náš AntiCovid tým k tomu dal několik doporučení. Nesmí se opakovat zavírání škol, ty škody jsou obrovské. Nesmíme také postupovat cestou plošných zákazů, a to ani kdyby se začala šířit nebezpečnější varianta.

Musíme to řešit mnohem inteligentněji a lokálně. Některé kroky vlády veřejnost jen znejisťují, jako například že nebudou testy zadarmo. Není možné zrušit podporu testování ve chvíli, kdy nemáme dostatečnou proočkovanost. Doufám, že se podaří zajistit testy do škol, a především je třeba používat hlavně PCR testy.

Byla by ODS pro povinné očkování, třeba v některých segmentech?