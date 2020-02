Piráti chtějí v Senátu muže, podle kterého je kapitalismus zločin proti lidskosti

„Jestli chceme soudit režimy v minulosti, tak musíme soudit i ty v současnosti. Když se podíváme na to, co dělala Východoindická společnost v Indii, tak je to srovnatelné s tím, co se dělo v SSSR. Musíme k tomu historicky přistupovat objektivně,” řekl Tožička a dodal, že kolonialismus podle něj zabil víc lidí než Stalin nebo Hitler.