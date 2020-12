Piráti by vyhozeného policistu Šmída do voleb brali

Poslanec a kandidát na lídra ústecké kandidátky František Navrkal má za to, že by bylo v pořádku, kdyby se Šmíd na kandidátce objevil. „Je to na něm. Znám se s ním dlouhodobě. Připadá mi jako dobrý člověk a i coby zastupitel města odvádí dobrou práci. Mně by jako špatný kandidát nepřišel. Ale zatím mi neřekl, že by takové ambice měl,“ řekl Právu.