Piráti a STAN představili kandidáty na ministry. Michálek na justici, Richterová na resort práce

Na ministerstvo práce a sociálních věcí by ještě kromě Richterové mohl jít senátor Marek Hilšer nebo poslankyně hnutí STAN Věra Kovářová. Kromě Michálka by se pak mohl šéfem justice stát i senátor Zdeněk Hraba nebo europoslanec Stanislav Polčák.

Šéfem státní kasy by se mohl stát dále senátor a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Lukáš Wagenknecht nebo náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí Věslav Michalik.

Vnitro by mohl vést šéf hnutí STAN Vít Rakušan nebo Pirát Lukáš Kolařík. Ministrem školství by mohl být poslanec Lukáš Bartoň (Piráti), senátor a bývalý rektor Masarykovy university Mikuláš Bek nebo poslanec STAN Petr Gazdík.

Šéfem české diplomacie by mohl být poslanec Jan Lipavský nebo diplomat Martin Dvořák. Resort zdravotnictví by mohl za koalici vést zase expert na zdravotní právo Ondřej Dostál nebo senátor Karel Zitterbart.

Resort průmyslu a obchodu by mohli vést poslanci Martin Jiránek nebo Petr Třešňák. Šéfem resortu zemědělství by se mohl stát poslanec Radek Holomčík.

Ministryní životního prostředí by se mohla stát poslankyně Dana Balcarová (Piráti) nebo její kolegyně z hnutí STAN Jana Krutáková.

Kulturu by mohl vést ředitel festivalu Pražské jaro Roman Bělor nebo senátor David Smoljak. Jediným kandidátem koalice na resortu obrany je zase předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Nově by mohlo vzniknout také ministerstvo informatiky, do jehož čela by mohl usednout pirátský poslanec Ondřej Profant.