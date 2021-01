Petříček: ČSSD vede debaty o spolupráci ve volbách, ne však s ANO

Sociální demokracie vede diskusi o spolupráci pro podzimní sněmovní volby se Zelenými, odboráři i představiteli občanské společnosti. V rozhovoru to řekl místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček. Aktuální vládní spolupráce s hnutím ANO je podle něj do značné míry manželstvím z rozumu, neumí si ale představit, že by společně strany vládly i v dalším volebním období.