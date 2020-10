Petříček: Chci vést pražskou ČSSD

Dostávám opakovaně dotazy, jak vidím svou roli v ČSSD po krajských volbách a před blížícím se sjezdem. Rozhodl jsem se, že chci pomoci soc. dem v Praze, budu kandidovat na předsedu pražské organizace. Potřebujeme v hlavním městě oživit naši členskou základnu, udělat tlustou čáru za minulostí a myslím, že můžeme nabídnout vizi na další desetiletí. Je to důležité i pro celou stranu, abychom ukázali moderní tvář ČSSD.

ČSSD je ideově ukotvená strana, na rozdíl od řady hnutí má jasnou vizi a nabízí odbornost. Kombinaci hodnot a zdravého rozumu, což je pro Prahu důležité. Praha má spoustu problémů, kde ČSSD nabízí řešení. Týká se to například bydlení. Ve Sněmovně prosazujeme návrh na regulaci Airbnb, jiný přístup si zaslouží i pražská veřejná doprava.

V Praze žije spousta lidí, kteří v souvislosti s krizí na tom nejsou nebo nebudou nejlépe, a soc. dem. by se měla starat o ty, kteří chtějí žít v Praze kvalitní život. Některé návrhy ze strany současného vedení Prahy přenáší náklady na lidi, kterým se bude hůře přizpůsobovat změnám.

Nemyslím, že bychom znova oživovali tento nápad. Ale byla to soc. dem, která v Praze prosadila MHD za deset korun na den. Lidé, kteří mají roční kupón, platí 3650 korun. K veřejné dopravě bychom měli přistupovat jako ke službě, ne jako ke komerční záležitosti. ČSSD je zodpovědná strana, měli bychom hlavní město rozvíjet, aby to byla moderní metropole, ve které bude příjemné žít. Já sám jsem bydlení vyřešil, ale mnoho mých vrstevníků řeší problém s bydlením stále. Současné vedení Prahy jim na to zatím nedalo odpověď.