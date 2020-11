PES: Plošně se studenti vrátí do lavic na stupni 2

Podle současných plánů by se měli do školních lavic vrátit prvňáci a druháci od 18. listopadu. V ten den by se měly opět otevřít i speciální školy.

To by se ale ještě mohlo změnit, protože na páteční tiskového konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) představil systém PES, který v případě příznivého vývoje umožňuje přehledné rozvolňování či zpřísňování opatření.

„Když víme, že od středy tohoto týdne se pohybujeme na stupni čtyři, a vydrží to do středy příštího týdne, tak pak je záměrem od dalšího pondělí snížit v celé zemi na riziko na stupeň čtyři,“ prohlásil Blatný. Podle tabulky současná opatření odpovídají stupni pět.

Kdyby se tak opravdu stalo a vláda od 23. listopadu snížila riziko na čtyřku, do školních lavic by se prezenčně vrátili nejen prvňáci a druháci, ale také celý zbytek prvního stupně základní školy. Současně by na rotační prezenční výuku po týdnech přešel druhý stupeň. Výjimku mají mít také některé typy středních a vyšších odborných škol.

Plošný návrat do škol od stupně dvě

Plošně se mají středoškoláci začít ve škole po týdnu točit v případě, že index rizika nákazy klesne na úroveň tři. Tehdy by se pro studenty prvních ročníků pro denní studium otevřely i vysoké školy, zbytek vysokoškoláků by zůstal nadále doma a vzdělával by se dálkově.

PES počítá s tím, že se studenti všech typů škol vrátí do lavic při dosažení druhého a prvního stupně, avšak při zachování určitých opatření, což by měly být například roušky či omezení počtu lidí v místnosti.

Jediný, kdo musí počítat s tím, že se ještě dlouho do školy nepodívá, jsou studenti univerzit třetího věku – tedy senioři. Ti jsou totiž považováni za zranitelnou skupinu.

Foto: mzcr.cz