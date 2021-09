Penzion v Krkonoších vezme děti z obce zničené tornádem na školu v přírodě zdarma

„Snažil jsem se pomoci hned, jak jsem se tu zprávu o tornádu dověděl. Bohužel nikdo mi z krizových center ani kraje na moje dotazy po e-mailu nereagoval. Teď na přelomu srpna a září jsem si konečně vzal pár dnů volna, tak jsem se do těch zničených obcí na Moravě jel podívat. Dobrovolníci zvenčí už tam skoro nejsou, škola je pořád v dezolátním stavu. Domluvil jsem se s paní ředitelkou, že poskytnu padesáti dětem a pedagogickému dozoru pobyt u nás zadarmo, včetně jídla a dopravy,“ popsal Novinkám v minulých dnech Suchan.

Celá akce jej bude stát asi 180 tisíc korun, na částku prý se školou chystá podepsat darovací smlouvu. Na Facebooku vyzval sousedy v Dolním Dvoře a okolí, zda by nechtěli také pomoci např. se zajištěním nějakého programu nebo psacích potřeb pro děti.

„Okamžitě se strhl velký zájem, lidé se rozhodli mi na akci přispět nejen materiálně, ale i finančně. Za třicet hodin od zveřejnění mi přišlo asi 30 tisíc na účet firmy, což vyjde zhruba na pokrytí dopravy. Na tu jsem od majitele autobusové dopravy dostal slevu. Je to fantastické,“ dodal s tím, že další lidé se rozhodli přidat ruku k dílu jinak, dětem např. zajišťují letní kino, zaměstnanci papírnictví ve Vrchlabí vezou velký balík školních potřeb, lidé nabízejí pomocnou ruku v kuchyni, nebo s úklidem apod.

Ředitelka základní školy Hana Grossmannová Novinkám potvrdila, že se se Suchanem škola domluvila. „Teď dáváme s paní učitelkami dohromady seznam dětí. Bude to asi padesátka dětí. Přednostně to nabízíme osmákům, to jsou dvě třídy. Záleží i na paních učitelkách, ne každá může v této době jet, také mají často třeba baráky ve špatném stavu,“ řekla Novinkám.