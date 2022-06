Peníze ukrajinské rodině zřejmě stopil manželský pár

Osmapadesátiletou ženu a o dva roky staršího muže za to obvinil policejní komisař z přečinu zatajení věci a případ předal státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby,“ řekla Právu plzeňská policejní mluvčí Michaela Reindlová. V případě uznání viny může soud poslat manžele až na rok do vězení.

Policisté dvojici ztotožnili podle záběrů z bezpečnostních kamer během několika dnů. Když za manželi přijeli do jejich domu pro vysvětlení, dozvěděli se od sousedů, že odletěli na dovolenou do Karibiku.

„Jsem z toho smutný. Dozvěděl jsem se, že jde o lidi, kteří to nemají zapotřebí, a ještě budou zapírat, že to není pravda,“ řekl Právu padesátiletý Jurij, který v Čechách žije a pracuje více než 25 let. „Kdyby mi peníze vrátili, odpustil bych jim. Byly určené pro nemocné rodiče, aby si mohli nakoupit léky. Matka manželky navíc potřebuje operaci, kterou je zapotřebí zaplatit,“ dodal.