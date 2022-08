Peníze na kampaň se sypou pomalu. Prezidentští kandidáti nemají často ani procento cíle

„Co se týče sponzorských darů, hlavním cílem je nezávislost. Generál Pavel jde do voleb, aby se stal prezidentem občanů, nikoliv jedné firmy nebo skupiny podnikatelů. Chceme proto získat co nejvíc menších částek od co nejširší skupiny podporovatelů,“ komentovala stav účtu Petra Pavla jeho mluvčí Markéta Řeháková.

Pavel chce stejně jako většina jeho soupeřů sehnat na kampaň pro první kolo volby 40 milionů korun, což je limitní částka, kterou povoluje zákon. Pro druhé kolo je to dalších 10 milionů.

„V tuto chvíli peníze vybrány nemáme a jsme vděční za každý příspěvek. Zatím jsme ale nezahájili velkou kontaktní ani podpisovou kampaň, k tomu dojde až po letních prázdninách. Sběr sponzorských darů bude tedy dál pokračovat,“ řekla Novinkám Řeháková.

Ostrá kampaň začne na podzim

Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR a expředseda vojenského výboru NATO Pavel zároveň vyjmenoval, od koho peníze nepřijme: od politicky exponovaných lidí, od lidí spojených s divokou privatizací a tunelováním, od lidí z byznysu, který je napojen na strategické rozhodování státu v oblasti energetiky, zdravotnictví, zbrojního průmyslu, nebo od těch, kteří by si darem chtěli „kupovat vliv“.

Peníze jsou potřeba o to víc, o co méně je postava veřejně známá. Známí lidé mají výhodu, že je do médií zvou automaticky, že dostávají prostor v televizi i tisku. Jakub Horák, odborník na marketing

Sponzory Pavlovi pomáhá shánět spolek Společný prezident, ten má na zvláštním transparentním účtu přes 171 tisíc korun. Jako tzv. třetí osoba může spolek pomáhat bez limitu až do 25. listopadu, kdy se kandidáti oficiálně registrují. Pak se začne v kampani všem „třetím osobám“ počítat maximální limit 1 milion korun.

Mezi favorizované kandidáty patří také ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Ani ona ještě peníze na svou kampaň zdaleka nevybrala. Na transparentním účtu, který ohlásila u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (UDHPSH), měla v pondělí něco přes 1,1 milionu korun. Převedla si na něj i 425 tisíc, které jí zbyly z prvního předvolebního účtu. Jak upozornil její mluvčí Štěpán Neubauer, na něm Nerudová vybrala více než 3,3 miliony korun.

Trojlístek výrazných jmen mezi ohlášenými kandidáty na hlavu státu uzavírá odborový předák Josef Středula. Ten měl však v pondělí na účtu, na kterém sbírá dary na kampaň, pouze necelých 160 tisíc korun, tedy ani procento kýžené částky.

„Jsme stále ve fázi sběru podpisů, tomu odpovídá i vyjednávání se sponzory. Ukazuje se, že vést velkou kampaň v době prázdnin opravdu nemá smysl. Lidé jsou z politiky unavení a chtějí si odpočinout po dvou náročných letech. V září nás čekají komunální a senátní volby, pak přijde čas na ostrou prezidentskou kampaň,“ řekl Novinkám.

Kandidovat bude možná také expremiér Andrej Babiš (ANO), své stanovisko však hodlá sdělit až 28. října. Na rozdíl od výše zmíněných jmen se nehodlá opírat o podpisy alespoň 50 tisíc občanů, ale hodlá vsadit na podporu svých poslanců. Ke kandidatuře potřebuje podpis minimálně dvaceti poslanců, klub ANO má přitom ve Sněmovně 72 členů.

Správný kandidát na prezidenta by měl být mezi lidmi od rána do večera. Ráno v šest rozdávat letáky těm, co jedou do fabrik, a jet tak až do večera. Jakub Horák, odborník na marketing

Ani s financemi si starosti dělat nemusí. Kromě toho, že si miliardář Babiš může kampaň zaplatit hravě ze svého, jako dělají např. podnikatelé Tomáš Březina, Karel Diviš nebo Karel Janeček, hnutí ANO má na účtu necelých 217 milionů korun.

Marketér: Podstatný je kontakt

Podle marketingového experta Jakuba Horáka však lze u voličů uspět i bez finančně nákladné kampaně. „Peníze jsou potřeba o to víc, o co méně je postava veřejně známá. Známí lidé mají výhodu, že je do médií zvou automaticky, že dostávají prostor v televizi i tisku. Andrej Babiš, který zatím neoznámil kandidaturu a s obytňákem objíždí republiku údajně kvůli komunálním volbám, je neustále v médiích, protože se v nich neustále rozebírá, co kde řekl a že mu na setkáních lidé pískají,“ poznamenal.

Klíčový je podle Horáka také osobní kontakt. „Člověk, kterému nějaká osobnost v Horní Dolní podala ruku, si to bude do smrti pamatovat a bude za vás bojovat v hospodě a všem se se svým zážitkem chlubit. To je mnohem přesvědčivější než inzerát v novinách nebo na facebooku. Mravenčí práce a obcházení lidí je klíčové. Vyplatila se v minulosti i Miloši Zemanovi. Jediný, kdo to dnes dělá důsledně a profesionálně, je Andrej Babiš,“ dodal pro Novinky Horák.

Jiní kandidáti se podle něj baví jen s těmi, kteří jsou jim blízcí. „To ale přesvědčují přesvědčené. Je potřeba jít za těmi, co vás neznají, a je potřeba si to odmakat. K tomu nic nepotřebujete, k tomu potřebujete auto, benzin a volný čas. Správný kandidát na prezidenta by měl být mezi lidmi od rána do večera. Ráno v šest rozdávat letáky těm, co jedou do fabrik, a jet tak až do večera,“ uzavřel Horák.