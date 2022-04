Pekarová vydražila dary od ruských politiků za 250 000 Kč. Půjdou na neprůstřelné vesty

Pekarová Adamová nabídla ve středu odpoledne do „veřejné soutěže“ talíř s vyobrazením budovy Státní dumy v Moskvě, který od Volodina převzal její předchůdce ve funkci Radek Vondráček (ANO). Obraz od Matvijenkové přidala ve čtvrtek dopoledne, aby zvýšila zájem dražitelů. Předměty získají autoři podcastu Kecy & politika, politický komentátor Bohumil Pečinka a odborník na politický marketing Petros Michopulos.

Vondráček dražbu kritizuje. „Fakt, že Markéta Pekarová Adamová vyhlásí aukci na předmět ze státního majetku a nedojde jí, že už vůbec nemůže určovat, kam by případně výnos z prodeje státního majetku šel, nejlépe ukazuje sebestřednost této vládní party,“ napsal na Twitteru.

„Někdy by to chtělo trochu nadhled, pane kolego. Je to pro dobrou věc,“ reagovala šéfka Sněmovny.