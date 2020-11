Pecková: Pomůžeme nemocnicím i obcím

Péči zvládají skvěle všechny nemocnice, samozřejmě poté, co musely omezit plánovanou operativu. Riziko nastává v okamžiku, kdy je i taková navýšená kapacita za hranou, což se stalo v nejpostiženějším okrese Benešov. Pacienti, jejichž stav neumožňoval, aby se vrátili domů nebo do domova seniorů, ale nebyli už v ohrožení, byli postupně převáženi do nemocnic v Kolíně, Slaném, Kladně a do FN Motol. Pře­vozy prováděla středočeská a pražská záchranka, všem bych chtěla poděkovat, stejně tak jako veškerému personálu, jak v nemocnicích, tak v sociálních zařízeních. Jen málokdo si umí představit, jak obtížnou nyní mají práci.