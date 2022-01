PCR test je citlivější. Přesto se může mýlit

„V případě nesprávně provedeného odběru pouze z nosu (nosní dírky) může být především u omikronu výsledek PCR testu falešně negativní,“ vysvětlila Právu. Na odběr by se mělo chodit nalačno, tedy minimálně dvě hodiny předtím nejíst, nepít, nekouřit, nežvýkat a ani si nečistit zuby. I to by mohlo výsledek zkreslit. Co je podstatnější, vzorek by se měl brát nejen z nosohltanu, ale i z krku, doplnila Jiřincová.